Anuncian la muerte de la actriz Bobbie Faye Ferguson

El hijo de la actriz confirmó la noticia

¿Qué ocurrió con la actriz?

¡DAN EL ÚLTIMO ADIÓS! La actriz Bobbie Faye Ferguson, falleció a los 78 años de edad, de acuerdo con la declaración que realizó el también actor y su hijo, Ray Ferguson. La famosa, apareció en los populares programas como: The Dukes of Hazzard, The Fall Guy, Dallas, Designing Women, entre otros exitosos proyectos.

Desafortunadamente, en las últimas semanas se han ido informando sobre las muertes de actores y actrices que interpretaron a los personajes favoritos de la década de 1970 a 1980. Entre ellos, sobresale el actor Paul Sorvino, quien partió por causas naturales y fue su esposa quien dio a conocer la triste noticia, al igual que el actor David Warner.

DE LUTO EN LA TELEVISIÓN

Bobbie Faye Ferguson, la querida actriz de ‘Dallas’, falleció a los 78 años de edad. Fue su hijo, el también actor Jay R. Ferguson, quien a través de un portavoz confirmó la triste noticia a Fox News. La actriz, participó en varios programas de televisión donde destacó por su rubia cabellera y sonrisa, convirtiéndose en una de las favoritas del público.

Pero, no solo destacó por las series donde apareció, sino que también tuvo una carrera como modelo y fuera del mundo del espectáculo, se destacó como profesora de High School, en Dallas, Texas. Al igual, también decidió ser profesora de actuación; su hijo, Jay R. Ferguson, continúa en el mundo de la actuación en una popular serie de televisión.