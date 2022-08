La muerte de la actriz se dio a conocer por una de sus mejores amigas, la filántropa Nancy Davis, a través de un post en Instagram. Horas antes de su muerte, fueron los familiares de Anne Heche quienes comentaron el difícil panorama que estaba enfrentando debido a la seria lesión cerebral que sufrió y que no creían que sobreviviera.

¡UNA TRÁGICA PÉRDIDA! Tras anunciarse el terrible accidente automovilístico que sufrió y estar en coma, se anunció la muerte de la actriz Anne Heche. La intérprete de comedias románticas, estuvo luchando por su vida y los médicos la mantenían con soporte vital; horas antes de su muerte, la familia de Heche lamentó su estado y declararon que no creían que “sobreviviera”.

“Anne siempre fue la persona más amable y atenta que siempre sacó lo mejor de mí. Me apoyaba en todo lo que podía hacer para ayudar a @racetoerasems y siempre decía que sí, cuando sabía que podía aportar algo con su tiempo, talento y genio creativo para ayudar a encontrar una cura para la EM. Mi corazón está roto”, finalizó Davis.

El jueves temprano, la policía dijo que estaba investigando a Heche por conducir bajo los efectos del alcohol. Los detectives con una orden de registro tomaron una muestra de su sangre y encontraron narcóticos en su sistema, dijo el portavoz de LAPD, Jeff Lee, e informó The Associated Press. En redes sociales, circuló una imagen de la actriz con una botella de vodka en el portavaso, por lo que aumentó la duda sobre su condición al conducir . Archivado como: Muere Anne Heche

En la mañana del 5 de agosto, el automóvil de Heche se estrelló contra una casa en un vecindario en el oeste de Los Ángeles y se produjo un incendio con el automóvil incrustado dentro de la casa, informó The Associated Press. Tras el incidente automovilístico, se atendió de emergencia a la intérprete de comedias románticas y a una persona que se encontraba al interior de la casa, quien obtuvo heridas menores.

Muere Anne Heche: ¿Dio a conocer sus últimos deseos?

Antes de fallecer, la familia de Anne Heche comunicó que se encontraba en un estado crítico y dieron a conocer los deseos de la actriz si llegaba un día a faltar. En el escrito, declararon que no creían que sobreviviera y que la última voluntad de la actriz era poder donar sus órganos al momento de fallecer; por esa razón, el soporte vital era fundamental en las últimas horas.

“No se espera que ella sobreviva”, dijo el comunicado. “Durante mucho tiempo ha sido su elección donar sus órganos y se la mantiene con soporte vital para determinar si alguno es viable”, informó el escrito y señaló The Associated Press. Por el momento, la familia de la actriz no ha dado declaraciones tras anunciarse su muerte. A Heche, le sobreviven sus dos hijos. Archivado como: Muere Anne Heche