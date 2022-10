“Los hijos de Dame Angela Lansbury están tristes de anunciar que su madre murió pacíficamente mientras dormía en su casa en Los Ángeles a la 1:30 a.m., de hoy, martes 11 de octubre de 2022, solo cinco días antes de cumplir 97 años”, se lee en el comunicado de prensa que los hijos dieron a conocer y citó NBC News.

Angela Lansbury, la actriz de “La Bella y la Bestia” o “Se ha escrito un crimen”, murió a los 96 años de edad. La familia de la artista, dio a conocer que la muerte llegó a cinco días del cumpleaños número 97; en las declaraciones, señalaron que ocurrió este martes 11 de octubre a la 1:30 a.m., en la casa que vivió ubicada en Los Ángeles.

En redes sociales, los fans de la artista no han dudado en responder ante la novedad recordando los momentos más especiales de su carrera y dieron el pésame a la familia de Lansbury. La ganadora de cinco premios Tony, se convirtió en uno de los rostros más queridos de Hollywood y Broadway, y que será recordada por sus películas y producciones.

En el comunicado que dio a conocer la familia Lansbury, señalaron que la ganadora de cinco premios Tony será celebrada en una ceremonia íntima y familiar que todavía no tiene fecha. Al igual, destacaron que le sobreviven sus tres nietos y su hermano, el productor Edgard Lansbury; Peter Shaw, actor inglés y esposo de Angela, murió en el año 2003.

Una estrella en Hollywood

Lansbury ganó cinco premios Tony por sus actuaciones en Broadway y un premio a la trayectoria. Obtuvo nominaciones al Premio de la Academia como actriz de reparto por dos de sus tres primeras películas, “Gaslight” (1945) y “The Picture of Dorian Gray” (1946), y fue nominada nuevamente en 1962 por “The Manchurian Candidate” y su interpretación mortal de una agente comunista y la madre del personaje del título, indicó The Associated Press.

La artista destacó en el medio y empezó a tomar relevancia en los escenarios. Su comportamiento maduro llevó a los productores a elegirla mucho mayor que su edad real. En 1948, cuando tenía 23 años, se tiñó el pelo con canas para poder interpretar a una editora de periódico cuarentona con un yen para Spencer Tracy en “State of the Union”, informó AP.