Muere la actriz con Síndrome de Down, Andrea Fay Friedman

Muere la actriz Andrea Fay Friedman

Tenía síndrome de Down

¿Cómo fue que murió?

El domingo pasado, Andrea Fay Friedman, la actriz con síndrome de Down de «La vida sigue su curso» (Life Goes On), murió a los 53 años en Santa Mónica.

La causa de su muerte fueron complicaciones relacionadas con el Alzheimer, según informó Variety.

Friedman destacó como Amanda Swanson, pareja de ‘Corky’ Thacher (Chris Burke) en el querido programa de televisión.

Su personaje evolucionó en la serie, convirtiéndose finalmente en la esposa de ‘Corky’ y dejando una huella perdurable en la audiencia y la industria del entretenimiento.

Contribuyó a la representación del síndrome de Down

Andrea Fay Friedman desempeñó un papel crucial al contribuir a la necesaria representación de personas con síndrome de Down en la industria del entretenimiento.

Su impacto se extendió a lo largo de una destacada carrera en la televisión estadounidense, participando en series como Baywatch y Law & Order: Special Victims Unit.

A través de sus actuaciones, estableció su presencia en una industria donde la inclusión era escasa.

Además, fue la protagonista del documental de 2009 titulado «Un sueño posible: la historia de Andrea Friedman», que destacó su trayectoria única y destacada.