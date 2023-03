Just Fontaine, la estrella del fútbol francés que ostenta el récord de goles en un Mundial con sus 13 tantos en el de Suecia en 1958, ha fallecido. Tenía 89 años. Su antiguo club, el Reims, anunció el deceso el miércoles, aseguró Associated Press.

Los informes inmediatamente se dieron a conocer en las noticias internacionales. Y es que Fontaine era un máximo jugador muy alto en su categoría. Se reportó que su muerte sucedió a sus 89 años. Los detalles acerca de lo sucedido no tardaron en aparecer rápidamente.

Muere Just Fontaine: El mundo está de luto luego de darse a conocer diversas muertes dentro del deporte, ahora con la noticia de la muerte del futbolista Just Fontaine, una máxima la estrella del fútbol francés. Cientos de internautas están conmocionados ante la noticia.

Fontaine marcó cuatro tantos en el partido por el tercer puesto contra Alemania Occidental, pero su cuenta pudo aumentar si se hubiese cobrado un penal. En la actualidad, el máximo anotador del torneo recibe la Bota de Oro, pero Fontaine logró su récord cuando la FIFA no concedía este galardón. Archivado como: Muere Just Fontaine

“La persona que quiera batirme tendrá una enorme tarea”

“¿Batir mi récord? No creo que pueda hacerse nunca”, dijo Fontaine a The Associated Press en una entrevista en 2006. “La persona que quiera batirme tendrá una enorme tarea, ¿no? Tiene que marcar dos goles por partido en siete partidos”.

En una época en la que no se permitían cambios en el once inicial, Francia perdió 5-2 en semifinales contra una selección de Brasil en la que jugaba un joven Pelé, con apenas 17 años. Pelé perdió la vida también el pasado 29 de diciembre del 2022. Archivado como: Muere Just Fontaine