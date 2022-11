La película une las vidas de ambas mujeres, en contraste de como cada una vivía en diferentes épocas con cada uno de sus retos. En un punto, cada una llega a un limite y cree no poder continuar con lo que se propusieron al principio de la cinta.

Las ventas del libro se dispararon después de la película. Julia Child, que murió en 2004, nunca vio el film. Sin embargo, estuvo al tanto del proyecto gastronómico de Powell. Dijo a la prensa no entender por qué Powell tenía tantos “problemas” para recrear sus recetas.

Mientras tanto, otro agregó, “Esto me impactó mucho, J&J fue una gran influencia en mi decisión de trabajar en la industria de la comida, en parte porque Julie Powell fue muy eficaz al escribir sobre la cocina como un medio de compromiso intelectual y realización personal.”

El esposo de Julie Eric, dijo al periódico The New York Times que su esposa había fallecido a causa de un paro cardíaco el pasado 26 de octubre. Un usuario escribió en Twitter, “Admiré tanto su sincera honestidad como escritora y como persona. Era una presencia vibrante aquí y en todas partes. Una gran pérdida”.

Murió Julie Powell: ¿Presentía su muerte?

Puede ser que la celebre escritora presentía que moriría pronto, pues en su cuenta de Twitter, Julie Powell dejó una última publicación, un día antes de morir. El pasado 25 de octubre a la tarde, escribió que había amanecido con una extraño diagnostico por parte de su médico.

“Me desperté con algo que es literalmente una lengua negra vellosa. Gente, incluido mi médico, parecen pensar que no es la gran cosa, y que se irá pronto, pero es verdaderamente asqueroso”, tuiteó. Con información de The New York Times, CNN en Español y EFE.