De acuerdo con el portal de noticias New York Post, la joven desapareció en Sesuit Harbor, que se encuentra en la costa norte de Cape Cod, alrededor de las 9 p.m., tras el incidente con el barco. Por ende, la Guardia Costera no dudó en buscarla en los alrededores de la zona y rastrear su cuerpo por las aguas profundas.

«La sonrisa de Sadie podía iluminar una habitación, tenía un corazón de oro y el espíritu más dulce. Tenía un fuerte sentido de sí misma y amaba la aventura y cualquier cosa al aire libre. Una estudiante trabajadora y una gran atleta, Sadie fue genuina y amable, sin esfuerzo», señaló el director de la High School Dover-Sherborn, John Smith, en una carta a la comunidad y citó New York Post .

De acuerdo con los detalles obtenidos por la agencia The Associated Press, el bote con seis personas a bordo se estrelló contra un embarcadero en Sesuit Harbor en Dennis, alrededor de las 9:00 p. m. del viernes, según un comunicado de la policía estatal de Massachusetts.

Muere jugadora Lacrosse accidente: ¿Qué pasó con los demás tripulantes?

Los informes iniciales fueron que hubo algunos heridos y que al menos un ocupante del bote estaba desaparecido. Poco después se confirmó que, un adolescente varón fue llevado al hospital con una herida en la cabeza, declaró la policía estatal. En ese instante, no se hicieron públicos los nombres, informó la agencia The Associated Press.

La Oficina del Fiscal de Distrito de Cape and Islands, así como la policía ambiental y local, están investigando. Las tripulaciones estaban realizando operaciones de buceo en el lugar del accidente el sábado para buscar restos del barco. Ningún otro detalle ha sido revelado, declaró AP.