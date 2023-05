Jugador argentino muere tras ser atacado a machetazos.

Mexicano se fue en contra de tres turistas y los agredió.

Las otras dos víctimas se encuentran fuera de peligro.

Muere jugador argentino a machetazos. Un turista argentino que resultó gravemente herido durante un ataque a machetazos que tuvo lugar el pasado 12 de mayo falleció este lunes 15, informaron las autoridades locales. Elementos de la fiscalía del estado de Oaxaca, en la costa del Pacífico, señalaron que el turista no resistió a las heridas ocasionadas por el arma punzo cortante.

Un hombre mexicano atacó con un machete a un grupo de tres argentinos el 12 de mayo en el paraje de La Isla, en la desembocadura de Laguna de Chacahua. Los otros dos turistas también resultaron heridos durante el incidente, pero aparentemente sus lesiones no ponían en riesgo sus vidas, detalló AP.

Ataque a machetazos en México cobra la vida de un turista

Residentes locales sometieron al agresor y lo entregaron a la policía. Elementos de la fiscalía indicaron que el sospechoso se encuentra detenido y ahora enfrenta cargos por homicidio. No había información hasta el momento sobre el posible motivo del ataque, reseñó The Associated Press.

Por su parte la agencia de EFE señaló que Benjamín Gamond, de 23 años, uno de los tres turistas argentinos atacados a machetazos el pasado viernes en Lagunas de Chacahua, una comunidad ubicada en la costa del estado de Oaxaca, sur de México, falleció este lunes, según su familia. Archivado como: Muere jugador argentino a machetazos.