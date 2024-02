Muere Juana Bacallao, icono de la cultura cubana

Fallece importante figura cubana

El sábado, el Ministerio de Cultura de la isla informó sobre el fallecimiento de Juana Bacallao, la diva y cantante noventañera.

Hasta hace poco, continuaba actuando y ofreciendo presentaciones en escenarios cubanos. Con 98 años, su energía y talento cautivaron a audiencias durante décadas.

Su legado perdurará en la memoria de aquellos que disfrutaron de su arte. Bacallao dejó una huella imborrable en la cultura cubana, siendo un símbolo de pasión y dedicación.

Con su picaresca, gestualidad exuberante, comentarios humorísticos improvisados y atuendos llamativos, a menudo complementados con pelucas doradas o de colores brillantes.

Bacallao fue considerada una «show woman», que hizo historia en Cuba sobre todo en los cabarets.

Un comunicado del Ministerio de Cultura reportó el deceso de la artista, quien había permanecido varios días ingresada en un hospital capitalino.

«Nunca me jubilaré. Sólo pararé cuando la muerte me alcance», dijo la artista a The Associated Press durante una entrevista en su casa en La Habana en 2010.