Muere joven reina de belleza en un accidente automovilístico.

La comunidad de Florida se encuentra conmocionada tras la trágica muerte de Kadance Fredericksen, joven reina de belleza de 18 años.

Quien falleció en un accidente automovilístico el lunes 17 de febrero.

La noticia ha generado una ola de reacciones en redes sociales.

Donde amigos, familiares y seguidores han expresado su dolor y consternación.

Teen pageant queen who overcame child homelessness and abuse killed in car crash with tractor-trailer on Florida highway https://t.co/ssJohbQRD9 pic.twitter.com/suI8iglBLq

— New York Post (@nypost) February 19, 2025