Muere José Franco querido miembro de la comunidad tras ser atropellado en Phoenix; familia pide apoyo para despedirlo con dignidad

Ante la inesperada pérdida, la familia de Franco ha lanzado una campaña en GoFundMe con el objetivo de cubrir los gastos funerarios y apoyar durante el proceso de duelo.

“Franco era más que un simple trabajador; era el tipo de persona que enorgullecía todo lo que hacía”, describe el comunicado.

“Encarnaba los valores de la lealtad, la humildad y el amor. Era un pilar de su comunidad, siempre presente con una sonrisa, una carcajada o una palabra amable.”

Su entorno destaca que vivió con propósito y que dejó un legado de bondad que permanecerá en todos quienes lo conocieron.

Jose Franco Killed in Pedestrian Accident on 43rd Avenue in PhoenixFranco was reportedly walking outside of the crosswalk when he was hit by an SUV that was driving northbound

Phoenix, AZ. – Jose Franco, 49, has been identified as the pedestrian who was hit and killed by a… pic.twitter.com/clfI2LNhG9

