Muere Jorge Verdín, Clorofila, exintegrante de Nortec Collective

¿Quién era Clorofila?

Junto a Bostich, Hiperboreal, Panóptica y Fussible, Clorofila formó Nortec Collective en 1999.

Originario de Los Ángeles, pero criado en Tijuana, Baja California, en México, Jorge Verdín salió de este colectivo de música electrónica/nortech en el 2007.

Se le recuerda principalmente por componer, junto con Panóptica, el tema musical Olvídela compa, el cual se incluye en el disco Tijuana Sessions Vol. 3.

«El corazón muchas veces me domina, quisiera que fuera al revés, pero no puedo. Las canciones me traen el recuerdo, me hacen hasta llorar a veces…».