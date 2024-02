Muere Jonnie Irwin a los 50 años: Un emblemático presentador de televisión

Muere Jonnie Irwin.

Un presentador inolvidable.

Lucha valiente contra el cáncer.

El mundo de la televisión y los programas inmobiliarios está de luto por la trágica pérdida del reconocido presentador de noticias Jonnie Irwin.

Irwin, falleció a los 50 años después de una valiente batalla contra el cáncer, según confirmó la ‘BBC’.

Jonnie fue conocido por estar al frente de los exitosos programas «Escape to the Country» y «A Place in the Sun» de la BBC.

La noticia de que tenía cáncer terminal llegó en el año 2020, cuando el propio Jonnie compartió con el mundo que estaba enfrentando un diagnóstico mortal.

El cáncer, inicialmente localizado en sus pulmones, se extendió hacia su cerebro, informó la ‘BBC’.

Esta noticia marcó el comienzo de una lucha desafiante que el presentador enfrentó con una fortaleza inquebrantable.