Muere Jonathan Joss actor de «King of the Hill» durante un tiroteo en Texas

Joss fue asesinado en circunstancias que, según su pareja, reflejan años de hostigamiento motivado por prejuicios contra su relación.

“A lo largo de ese tiempo fuimos acosados regularmente por personas que dejaron claro que no aceptaban nuestra relación”, afirmó. “El acoso fue abiertamente homófobo”, añadió.

El testimonio de Tristan ha sido ampliamente compartido y ha generado una ola de indignación en redes sociales, donde muchos exigen justicia.

La policía local no ha hecho comentarios sobre el historial de denuncias realizadas por la pareja, apuntó ‘EFE’.

«King of the Hill» voice actor Jonathan Joss was shot and killed on Sunday night in San Antonio, police say.

READ MORE: https://t.co/6NKeu8rBfN pic.twitter.com/jkVLuceqHs

— FOX 4 NEWS (@FOX4) June 2, 2025