Muere Jon Landau, ganador del Oscar por Titanic y Avatar

La película no solo se convirtió en un fenómeno cultural sino que también estableció récords de taquilla, según ‘The Associated Press’.

Su asociación con Cameron no solo fue fructífera en términos comerciales, sino que también dio lugar a películas que marcaron hitos en la historia del cine.

«Su habilidad para visualizar y ejecutar grandes proyectos cinematográficos fue incomparable. Sin él, ‘Titanic’ no habría sido posible», agregó.

La anticipada secuela, «Avatar: The Way of Water», está programada para mantener el legado de innovación y éxito de su predecesora.

Landau no solo fue un visionario en términos creativos, sino también un líder en la industria del entretenimiento.

Como vicepresidente ejecutivo de películas en 20th Century Fox a los 29 años, supervisó éxitos como «Home Alone», «Mrs. Doubtfire» y «True Lies».

Consolidando aún más su reputación como uno de los productores más influyentes de Hollywood.