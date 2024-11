John McLean, candidato al Senado del estado de Arizona muere en un accidente de auto

John McLean, candidato al Senado estatal de Arizona, murió el viernes por la mañana en un accidente automovilístico en el este de Tucson.

El incidente ocurrió cuando McLean conducía su Toyota Rav4 2019 hacia el este por Broadway.

Según la Policía de Tucson, su vehículo fue impactado por un Ford Explorer 2018 que viajaba hacia el norte por North Ridgeside Drive.

El conductor del Ford, identificado como Michael Martin Creel, de 27 años, supuestamente no respetó una señal de alto.

We are heartbroken by the tragic loss of John McLean.

John was a dedicated public servant who cared deeply about his community, and we were proud to stand with him in his campaign.

We extend our deepest condolences to the McLean family and with all who are grieving. pic.twitter.com/7oEQtfz22I

— Young Democrats of Arizona (@ydaz) November 15, 2024