Luto en la música: muere Jimmy Cliff a los 81 años, leyenda del reggae y pionero del sonido jamaicano

Muere la leyenda Jimmy Cliff

Ícono cultural jamaicano

Legado musical global

El mundo de la música despide a una de sus figuras más influyentes: Jimmy Cliff, ícono del reggae, murió a los 81 años debido a complicaciones derivadas de una neumonía.

La noticia fue confirmada por su esposa, Latifa Chambers, a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

Chambers explicó que el músico sufrió una convulsión como consecuencia de la enfermedad. Agradeció a los seguidores de Cliff en todo el mundo por el apoyo que le brindaron a lo largo de su extensa trayectoria.

“Su apoyo fue su fortaleza durante toda su carrera”, declaró, destacando el cariño que siempre acompañó al artista.

Con sus palabras buscó rendir homenaje a quienes, de una u otra forma, compartieron camino con él.

Una carrera que marcó la historia del reggae

Jimmy Cliff nació en Saint James, Jamaica, el 30 de julio de 1944. Desde muy joven participó en concursos musicales, demostrando un talento que pronto llamaría la atención.

A los 17 años logró captar el interés del productor Leslie Kong, quien le permitió grabar sus primeros temas. Su primer gran éxito llegó con Hurricane Hattie, dando inicio a una ascendente carrera internacional.

La consagración definitiva llegó en 1969 con su álbum homónimo. El disco incluyó clásicos como Many Rivers to Cross, Vietnam y Wonderful World, Beautiful People.

Estos temas consolidaron a Cliff como una de las voces centrales del reggae. Su estilo, cargado de sensibilidad social y melodías profundas, conectó con audiencias de todo el mundo.