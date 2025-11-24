Luto en la música: muere Jimmy Cliff a los 81 años, leyenda del reggae y pionero del sonido jamaicano
Publicado el 11/24/2025 a las 16:39
- Muere la leyenda Jimmy Cliff
- Ícono cultural jamaicano
- Legado musical global
El mundo de la música despide a una de sus figuras más influyentes: Jimmy Cliff, ícono del reggae, murió a los 81 años debido a complicaciones derivadas de una neumonía.
La noticia fue confirmada por su esposa, Latifa Chambers, a través de un emotivo mensaje en redes sociales.
Chambers explicó que el músico sufrió una convulsión como consecuencia de la enfermedad. Agradeció a los seguidores de Cliff en todo el mundo por el apoyo que le brindaron a lo largo de su extensa trayectoria.
“Su apoyo fue su fortaleza durante toda su carrera”, declaró, destacando el cariño que siempre acompañó al artista.
Con sus palabras buscó rendir homenaje a quienes, de una u otra forma, compartieron camino con él.
Una carrera que marcó la historia del reggae
Jimmy Cliff nació en Saint James, Jamaica, el 30 de julio de 1944. Desde muy joven participó en concursos musicales, demostrando un talento que pronto llamaría la atención.
A los 17 años logró captar el interés del productor Leslie Kong, quien le permitió grabar sus primeros temas. Su primer gran éxito llegó con Hurricane Hattie, dando inicio a una ascendente carrera internacional.
La consagración definitiva llegó en 1969 con su álbum homónimo. El disco incluyó clásicos como Many Rivers to Cross, Vietnam y Wonderful World, Beautiful People.
Estos temas consolidaron a Cliff como una de las voces centrales del reggae. Su estilo, cargado de sensibilidad social y melodías profundas, conectó con audiencias de todo el mundo.
Reggae, cine y reconocimiento global
Jimmy Cliff se mudó posteriormente al Reino Unido, donde su carrera alcanzó una dimensión aún mayor. Se convirtió en una estrella del reggae y el ska, logrando un reconocimiento histórico.
Es uno de los dos músicos jamaicanos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, junto con Bob Marley. Además de su impacto musical, también incursionó en el cine.
En 1972 protagonizó The Harder They Come (Caiga quien caiga), película fundamental del cine jamaicano. Cliff también creó su banda sonora, considerada clave para introducir el reggae en Estados Unidos.
Éxitos como I Can See Clearly Now y You Can Get It If You Really Want ampliaron su influencia global. Su música se volvió sinónimo del espíritu y la energía de Jamaica.
JUST IN: Jimmy Cliff, a Grammy award-winning Jamaican reggae star and actor, has died. He was 81. https://t.co/tK96C7ZqQ9 pic.twitter.com/ptUACdn1VF
— ABC News (@ABC) November 24, 2025
Legado eterno e influencia en generaciones
En 2012 ganó un Grammy al mejor álbum de reggae por Rebirth. Durante sus últimos años colaboró con el productor ghanés Kwame Yeboah para volver a un sonido más puro.
Artistas como los Rolling Stones, Annie Lennox y Paul Simon reconocieron su impacto y grabaron con él. Otros músicos, desde Bruce Springsteen hasta Fiona Apple, versionaron sus composiciones.
Bob Dylan calificó Vietnam como “la mejor canción de protesta jamás escrita”, reflejo del reconocimiento internacional que siempre rodeó la obra de Jimmy Cliff. En 2015, el artista aseguró que “la música es como el oxígeno” y, tras más de seis décadas de carrera, continuaba persiguiendo su canción perfecta.
“Si mi música puede inspirar a alguien y hacer que quiera vivir una vida mejor, para mí es un gran éxito”, dijo. Hoy, su legado sigue vivo en generaciones que encuentran en sus canciones una inspiración que trasciende fronteras, según ‘EFE’ y ‘El Universal‘.