Corre falsa noticia de que muere Jerry Lee Lewis, ícono del Rock n ‘Roll de la fama de Great Balls of Fire en Estados Unidos, tiene 87 años de edad, fue un cantante que marcó época por su desenfrenada forma de tocar el piano, cantar y dar conciertos por todo el país, de acuerdo a información que ha publicado el portal de noticias de The Sun.

Los reportes preliminares señalaban que el irreverente artista había fallecido en su casa en Memphis, Tennessee, de acuerdo a información de TMZ, sin embargo, minutos después de publicada la nota, salieron a desmentirla, pues confirmaron que sigue con vida en su hogar y con su familia.

¿PORQUÉ LE DECÍAN EL ASESINO?

El músico fue conocido por su apodo “El Asesino”, esto por su gran cualidad de hacer enloquecer a su púbico en plenos conciertos, de hecho en una ocasión estaba tan eufórico que decidió prenderle fuego a su piano en pleno teatro, lo que enloqueció a los jóvenes y hasta la policía tuvo que ingresar.

De todo esto hay una película en su honor que narra su vida persona y profesional, su vida amorosa y la forma en que rápidamente subió como la espuma con sus grandes éxitos, por lo cual es recordado como uno de los grandes el rock and roll no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. El papel fue interpretado por el actor Dennis Quaid en la película Great Balls of Fire, se informó sobre la falsa noticia de que muere Jerry Lee Lewis.