Una segunda partida dentro de la industria de la música se ha registrado a primeras horas de dar inicio a este 2023, pues ahora se ha dado a conocer la sensible noticia del deceso de un famoso baterista quien perdió la vida a los 45 años de edad luego de tener una larga lucha contra el cáncer.

Muere Jeremiah Green baterista. Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, han ocurrido infinidades de situaciones en donde diversas personas que se encuentran dentro del mundo del espectáculo pues en lo que va del año hemos sido conocedores sobre las muertes que han ocurrido dentro de la farándula .

La propia banda confirmó el sensible fallecimiento de su músico

La misma banda fue quién anunció el sensible fallecimiento de su baterista a través de redes sociales, despidiéndole con un gran y emotivo mensaje donde invitaron a sus seguidores en apreciar a los seres queridos que los rodean ya que no se sabe cuándo será el último día que pasen juntos.

“Hemos perdido a nuestro querido amigo. No sé cómo calmar esto: hoy perdimos a nuestro querido amigo Jeremiah. Se acostó para descansar y simplemente se desvaneció… Me gustaría decir un montón de palabras bonitas en este momento, pero simplemente no es el momento”, manifestaron en su comunicado. Archivado como: Muere Jeremiah Green baterista.