La vida del actor estuvo lleno de momentos impactantes, no solo por la fama que obtuvo tras los filmes, sino que en varias ocasiones afirmó que se encontraba “muerto en vida” tras el fallecimiento de su hija en el año 2003. La joven fue asesinada por su entonces pareja, el cantante de rock Bertrand Cantet, quien estuvo en la cárcel hasta el año 2007, informó ABC España.

LUTO EN EL CINE FRANCÉS. Anuncian la muerte del actor Jean-Louis Trintignant, a los 91 años de edad. Su esposa informó el lamentable deceso y señaló que había estado luchando contra el cáncer en una batalla que finalmente le quitó la vida. Poco después de confirmarse la muerte del ícono del cine francés, los fanáticos no han dudado en expresar su sentir.

“Decía que estaba demasiado mayor para soportar un rodaje y demasiado cansado como para seguir luchando contra el cáncer que lo consumía y que, finalmente, este viernes lo terminó por derrotar”, informó su mujer, Marianne Hoepfner y destacó ABC España. En primeros instantes, no se conocía sobre la enfermedad del actor.

Muere Jean Louis Trintignant: El orgullo de Francia

Jean-Louis Trintignant, un titán del cine francés y piloto de carreras aficionado que fue aclamado por su papel protagónico en la película ganadora del Oscar “Un homme et une femme” (“Un hombre y una mujer”) hace medio siglo y retrató la brutalidad del envejecimiento en sus últimos años en “Amour”, también laureada con el Premio de la Academia, indicó The Associated Press.

Trintignant murió en su casa en el sur de Francia, informó Bertrand Cortellini, quien operaba un viñedo con el actor y lo visitó el jueves antes de su muerte. No divulgó detalles. Según medios de prensa franceses, Trintignant tenía un cáncer de próstata, destacó The Associated Press. Por el momento, solo se puede confirmar que el cáncer fue que acabó con la vida del actor. Archivado como: Muere Jean Louis Trintignant