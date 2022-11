“Fue una inspiración para tanta gente. Se extrañará mucho su presencia. Es muy triste perder a otro miembro de nuestra familia Ranger. Jason fue uno de los mayores bromistas del programa. Tenía un sentido del humor salvaje. Tuvimos nuestroa altibajos, pero me mantuve constante en ser un oído si lo necesitaba. Mis oraciones están con su familia y todos los que lo extrañarán”, expresó Walter Jones, quien inteprretó al Power Ranger ‘Negro’. Jason era el ‘Verde’.

“Todavía estoy en shock”

Cabe destacar que además de actor, Jason David Frank era un destacado artista marcial mixto, como se mencionó anteriormente, incluso luchó de manera profesional por un tiempo de 2008 a 2010. También, entrenó Taekwondo, Muay Thai, Judo y Brazilian Jiu-Jitsu, entre otras disciplinas, lo cual se vio reflejado en los Power Rangers.

“Que en paz descanse mi hermano de otra madre Jason David Frank. Todavía estoy en shock. Me siento terrible, me llamó, me dejó un mensaje y tardé mucho, Jason era un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y oraciones por su esposa Tammie y sus hijos, rezo para que Dios los lleve a través de este momento difícil”, escribió en sus redes sociales Mike Bronzoulis, entrenador del actor, reportó el portal Marca.