La tragedia sucedió a días de que la actriz de Scream presente la sexta parte de la saga

La última fotografía de Hayden Panettiere en su Instagram es el poster de Scream VI, a estrenarse el 10 de marzo próximo, y en la que esperaba contar con el apoyo de su familia en su regreso, sin embargo la muerte de su hermano opacará su aparición en la alfombra roja a realizarse en los próximos días.

En cuanto a la carrera de Jansen Panettiere, además de ser creador de arte, su trabajo actoral lo avala pues participó en series y películas como Héroes, La Era del Hielo, Blue’s Clues, Even Stevens, The X’s, Tigger Cruise y Racing Stripes, así como en The Last Day of Summer, Major Crimes y The Walking Dead.