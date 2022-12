Era muy querida

Cabe mencionar que el negocio de López en Las Vegas, fundado en 2017, afirma ser el primer salón de belleza de tallas grandes del mundo. “A la gente simplemente no le gustan las personas gordas, nos tratan horriblemente”, le dijo al Mirror en 2019 con respecto a su impulso para fomentar la inclusión. “Quieren hacernos sentir que no somos bienvenidos o que no pertenecemos aquí”, según New York Post.

El programa de televisión WE, que se estrenó en agosto, relató su viaje para diseñarlo mientras estaba confinada en su cama, ya que pesaba 846 libras antes de perder 400 libras.La alumna de “Here Comes Honey Boo Boo” , Mama June y sus dos hijas, Pumpkin y Jessica, aparecieron en el episodio 4, se estaba preparando para filmar la temporada 2, según TMZ. Archivado como: Muere Jamie López