Legado en la escena del metal

La noticia ha conmovido a la comunidad metalera, y muchos seguidores y amigos del bajista han expresado su pesar y condolencias a través de las redes sociales.

James Harvey dejó una huella profunda en el mundo del metal durante su tiempo en GOATWHORE según indicaron los informes.

James estuvo como bajista desde 2009 hasta 2017. Durante su carrera con la banda, participó en la creación de varios álbumes aclamados por la crítica.

El baterista dejó su inconfundible sello en producciones como “Blood for the Master”, “Constricting Rage of the Merciless” y “Vengeful Ascension”.