“Nos sentimos con coraje, impotentes… destrozados porque ya no lo volvimos a ver” dice entre lágrimas Breda Villegas, hermana de la víctima.

Por ello, los familiares se acercaron a MundoNow , donde abrieron su corazón y dieron a conocer que no obtuvieron respuestas ante la muerte del hombre, de 31 años de edad. Ahora, piden el apoyo de la comunidad para poder responder a las dudas que surgieron por su pérdida y revelaron que no creen las palabras de la justicia.

¿Murió por alguna enfermedad?

Alejandro, de 31 años, estaba muerto.“ señaló la llamada. “Y pues solamente me dijeron que lo sentían por mi pérdida. Pregunté qué había pasado, me dijeron que ellos pensaban que era neumonía y solamente hasta allí se quedó. Ya no nos han hablado”

La familia dice que Alejandro era un joven sano, sin ninguna enfermedad. Recuerda que el día antes de que supieran de la tragedia su madre habló con él y todo parecía normal.