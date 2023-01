¡Terrible noticia! Por medio de sus redes sociales, Magnolia Karolina Morales Camacho inspiraba a sus seguidores a que mejoraran su salud y combatieran la obesidad . Lamentablemente, luego de someterse a una cirugía para bajar de peso, la influencer mexicana murió, por lo que sus familiares no dejaron pasar mucho tiempo para romper el silencio.

“Hoy ya no estoy para defenderme, pero su ayuda me hará justicia”: Magnolia Morales

Hace un par de días, se compartió una publicación en las redes sociales de la influencer mexicana que dice lo siguiente: “Magnolia Morales C. hoy no está para defenderse. No logró sobrevivir a una mala práctica. Ella se realizó una manga gástrica el 21 de julio del 2022 a través de una cundina (lo que se conoce en México como ‘tanda’) de cirugías realizada por Yesly Mendoza, trabajadora de la organización de Cirugías por Cundinas Surgery Advice”.

A continuación, se menciona el nombre del médico que realizó esta operación: Hernán Lizárraga González de Mazatlán, Sinaloa, en México: “Ella salió con una fuga esofágica… ella perteneció (sic) ahí durante aprox meses en donde se sometió a múltiples cirugías con el fin de reparar la fístula”, se puede leer en esta publicación, pero aún faltaría lo peor.