La policía de Sudáfrica, respondió a una llamada de emergencia y encontraron a la influencer, de 39 años de edad, Maja Janeska, sin vida en la recámara que compartía con su novio, el magnate de los cigarros, Kyle Phillips. En las declaraciones que se dieron a conocer, revelaron que la familia declaró que la joven “temía por su vida”, informó The Sun.

“Al llegar a la dirección dada, la policía encontró a una mujer en el dormitorio con una herida de bala en la cabeza. Había un arma de fuego junto a ella. La mujer fue certificada muerta por los paramédicos”, informó el portavoz y citó el portal de noticias, New York Post. Por el momento, la investigación no ha determinado si fue un suicidio el que la joven cometió.

De acuerdo con las declaraciones de las autoridades, se informó que la mujer, de 39 años de edad, fue hallada sin vida en la lujosa casa de Bassonia Estate el 2 de diciembre, informó The Sun. En las declaraciones que ofreció el portavoz de la policía, describieron la escena de cómo encontraron a la influencer de belleza.

“A veces temía por su vida. Su novio tenía hombres trabajando para él, y ella también les temía. Estamos desconsolados y, en serio, no sabemos qué hacer”, destacó un familiar que quiso permanecer en anonimato a News 24, un portal de noticias sudafricanas que investigó los hechos que ocurrieron en torno a la muerte de la mujer.

La familia de Maja Janeska, declaró a los medios locales que consideraban la muerte de la influencer como “misteriosa”, ya que no creían que ella cometiera suicidio y mucho menos, que haya dejado el arma a un lado. Al igual, los familiares declararon que “a veces temía por su vida” y sus amigos afirmaron que no tenía tendencias suicidas, indicó The Sun .

Por esa razón, la exesposa de Phillips, Tracy, cuestionó este relato de los hechos, pero no pudo proporcionar detalles sobre por qué. Ella dijo que Phillips estaba “devastado y en estado de shock por esta tragedia”, informó 24 News . Por el momento, Kyle Phillips, detalló que se encuentra contratando a un patólogo privado para investigar el deceso de la joven. Archivado como: Muere influencer Maja Janeska

Muere influencer Maja Janeska: ¿Sin tendencias suicidas?

La mejor amiga de Maja, declaró a los medios locales que la influencer no tenía tendencias suicidas y que recientemente habían hablado por teléfono, por lo que no notó algún cambio en su estado de ánimo. En las declaraciones que ofreció, aseguró que “no era ese tipo de persona” y que, amaba la vida, por lo que no entiende lo que sucedió.

“Hablé con ella el jueves y no tenía tendencias suicidas. No era ese tipo de persona. Acababa de regresar de un viaje diplomático en Macedonia. Era una mujer tan hermosa, llena de vida, muy talentosa y ambiciosa. Conocía bien a los ministros del país y a los chefs. Ella amaba la vida, y no entiendo por qué alguien la lastimaría de alguna manera”, declaró y citó 24 News. Archivado como: Muere influencer Maja Janeska