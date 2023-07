De acuerdo al portal de ‘Soy 502’, recientemente se había a dado a conocer que la joven había sido hospitalizada, sin embargo no se brindaron detalles sobre lo que la llevó a eso. Yuriby era sobrina de Kimberly Flores, actual pareja del cantante Edwin Luna. Archivado: Muere Yuriby Gómez influencer

Muere sobrina de Kimberly Flores, la influencer Yuriby Gómez

La esposa de Edwin Luna, Kimberly Flores habría informado por medio de sus redes sociales sobre el estado de su sobrina, señalando que a pesar de haber sido hospitalizada y estar internada durante varios días, dijo que se encontraba estable.

No obstante, durante su hospitalización familia y amigos de la joven influencer comenzaron a solicitar por medio de las redes sociales el apoyo de la gente en busca de donadores de sangre para Yuriby. No obstante, parece que la ayuda no fue suficiente luego de confirmarse su partida.