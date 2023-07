Por medio de The Sun , se dio a conocer que Ham murió el pasado sábado, «Ham murió el sábado, en su fraternidad de mujeres en la Universidad Estatal de Kennesaw en Georgia», anunciaron a través de un comunicado en donde dijeron los hechos.

«Si conocías a Annabelle, la amabas y amabas estar cerca de ella. Ella amaba tanto a los demás también. Por favor, mantén a mi familia en tus oraciones», expresó su hermana con un profundo dolor. The Sun dio a conocer que hasta el momento no se han revelado los motivos de su muerte .

Amigos de la influencer dan sus condolencias

Continúa siendo un misterio el motivo de la muerte de la youtuber Anabelle Ham, quien hacía usualmente videos para la plataforma y era una persona bastante carismática ante la cámara. Por otro lado, amigos de Annabelle han expresado mensajes de despedida en redes.

«Annabelle, gracias por ser una de las personas más dulces y edificantes que he conocido, gracias por llamarme al azar una tarde para hacer un lipsync contigo y sacarme de mi zona de confort», dijo una amiga según reportó el portal The Sun U.S.

