Tras ello, un joven de 24 años de edad y del cual no se ha revelado el nombre, decidió actuar y le aplicó una llave de sumisión al imitador de Michael Jackson, el cual nada pudo hacer ante el ataque. Lo que no esperaba era que esto fuera a llegar a algo peor.

Fue un homicidio

Al llegar a la citada estación, se llamó al 911, pero cuando llegaron los servicios de emergencia era demasiado tarde. Neely ya no respiraba. El médico forense determinó que Neely murió por estrangulamiento (compresión del cuello) y su muerte fue declarada como homicidio.

Por ello, el veterano fue detenido, interrogado y posteriormente puesto en libertad, ya que su procesamiento dependerá de la oficina del fiscal de Manhattan, que está investigando el caso. “”¡No tengo comida, no tengo que beber, ya estoy cansado… No me importa ir a la cárcel y que me encierren… Estoy listo para morir” dijo Neely.