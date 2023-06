Los tributos hacía el tiktoker Carl Eiswerth no tardaron en aparecer

«La comunidad de lucha libre profesional ha sufrido una pérdida. Perdimos a uno de los fans más leales en el noreste de Pennsylvania, Carl no solo era un fan, era uno de nosotros. Era un tipo cariñoso de la diversión, que estaba lleno de vida… le encantaba ser famoso de Tic Tok. La comunidad de lucha libre le echará de menos. QEPD Carl Eiswerth», señala el comunicado escrito por 5 Star Wrestling en Facebook.

«¡No tengo palabras, me niego a creerlo! Carl Eiswerth eras una persona increíble. Acabo de verte no hace mucho tiempo. No pensé que sería la última vez que te abracé… Eras un gran amigo, fan de la lucha libre, solo una dulce persona. No puedo creer que te hayas ido descansa en paz big guy, se fue pero definitivamente no se olvida», fue otro de los tributos realizados a través de redes hacía el tiktoker. Archivado como: Muere tiktoker Carl Eiswerth.