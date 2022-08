Cabe recordar que el ex futbolista mexicano fue un entrenador y preparador físico mexicano, que militó en el equipo de las Águilas del América. Sin embargo no sería su único club, ya que también vistió los colores del Necaxa, Atlante, Toros Neza y Veracruz.

Lo despiden en redes sociales

A través de las redes sociales, varios ex futbolistas y aficionados al club despidieron a el ex futbolista, quien lamentablemente perdió la vida este fin de semana. Varios usuarios lamentaron la sensible pérdida y enviaron sus condolencias a familiares y conocidos del ex americanista.

“Lamento mucho el fallecimiento del profesor Hugo de Anda, multicampeón cómo preparador físico en el @ClubAmerica. Mi más sentido pésame a sus familiares. Dios lo tenga en su gloria”, escribió en su cuenta de Twitter la cuenta dedicada al equipo mexicano Realidad Americanista. Archivado como: Muere Hugo de Anda