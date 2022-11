De acuerdo con información del portal AS, Alfonso Azuara incursionó en el periodismo deportivo en la cadena RTVE, donde permaneció 20 años, aproximadamente. Su nombre se hizo cada vez más conocido al narrar partidos de futbol en Radio Exterior. Después pasaría a RNE y al programa Tiempo y marca de TVE.

“Ha fallecido Alfonso Azuara, un ejemplo de periodistas de raza y honestidad salvaje. Mi agradecimiento por haberme querido y enseñado tanto”, escribió de la Morena para acompañar una imagen con fecha del 18 de abril de 1995, ‘el día de autos’. Los internautas no dudaron en expresarle su apoyo en estos momentos tan complicados.

¡De luto! Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el periodista José Ramón de la Morena compartió una triste noticia que no tardó mucho tiempo en difundirse en redes sociales: su compañero y amigo, el también periodista de deportes Alfonso Azuara, había muerto a los 70 años de edad sin que diera a conocer más detalles.

Lamentan el fallecimiento del periodista deportivo

Uno de los primeros en reaccionar a esta noticia fue el reconocido locutor Sergio Denia, quien así se expresó en sus redes sociales: “Hoy ha fallecido Alfonso Azuara. Puede que a muchos no os suene, pero para otros era un referente en el mundo del periodismo deportivo. Veloz, locuaz, ácido, brillante. Un placer escucharle hablar de ‘los pelos de la burra’ y ‘halcones o palomas’, romper silencios gritando callado. Me guardo tu carta, tus consejos y la sensación de que la radio en España no habría sido lo mismo sin ti. Descansa en paz, compañero”.

Por su parte, quien también escribió un emotivo mensaje de despedida para el periodista deportivo fue José Damián González: “Tristeza enorme por el fallecimiento de Alfonso Azuara, un genio del periodismo y un tío honesto con el que compartí años de radio en ‘El Larguero’ con Relaño, Manolete y aquel equipo de José Ramón de la Morena y compañía”.