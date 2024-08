Muere hispana en brutal tiroteo en restaurante mexicano de Florida y arrestan al sospechoso

En un trágico incidente, Claudia Barbosa, de 53 años, fue asesinada en un tiroteo ocurrido el 30 de julio en el restaurante El Sol de México en Brooksville, Florida.

El Departamento de Sheriff del Condado de Hernando informó que el tiroteo tuvo lugar aproximadamente a las 10:10 a.m.

Lo anterior, mientras la víctima y su hijo, Nicolas Bello, realizaban una entrega rutinaria al establecimiento.

Según el informe, un hombre afroamericano abrió fuego dentro del restaurante antes de huir en un pequeño vehículo negro con matrícula de Georgia.

Two people were injured in a shooting at a Mexican restaurant in Brooksville Tuesday morning, according to authorities. https://t.co/3UtJOB8TGH

— FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) July 30, 2024