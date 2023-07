De acuerdo con el portal de noticias New York Post, declararon que al momento de la muerte de la joven, los investigadores no recogieron correctamente su cuerpo y cuando fueron los familiares, lograron recuperar piezas de su osamenta. Por ello, la familia Chávez pidió justicia ante la muerte de su hija. Archivado como: Muere hispana podadora California

«El trabajador no identificado declaró que no vio a la mujer dormida hasta que notó un cuerpo en el pasto por el que ya había pasado», señaló la policía de la localidad y citó New York Post. Ante los trágicos hechos, el hombre llamó al 911 para notificar a las autoridades sobre los hechos que ocurrieron y poco después la declararon sin vida en el lugar.

En los primeros reportes de las autoridades, se dio a conocer que la joven vivía en ese parque Beard Brook en Modesto, California, desde hace tiempo debido a que no tenía un hogar estable. Fue al medio día del pasado 8 de julio, cuando un empleado estaba podando el césped con un tractor especial cuando no se dio cuenta de que había una persona acostada y pasó encima de ella.

Ante la muerte de la joven sin hogar, las autoridades comenzaron a investigar los hechos y la familia fue notificada sobre el incidente que dejó sin vida a Chávez. En las declaraciones que ofrecieron, señalaron que las autoridades no hicieron un buen trabajo debido a que dejaron el cuerpo esparcido por el parque y no recogieron correctamente los huesos. PARA VER FOTO DA CLIC AQUÍ

Muere hispana podadora California: ¡Piden justicia!

La hermana de Christine, Rosalía, declaró que: «Incluso cuando van a recoger un perro de la calle se demoran más [en limpiar]». El papá de la joven hispana logró recuperar dientes, partes de huesos y el cráneo de Chávez, lo que produjo el enojo de la familia. Por ello, se manifestaron con diversos medios y destacaron que desean que las personas sin hogares, sean tratadas igual que los demás.

«Ella no se merecía eso por esa razón, por no tener hogar. Mi hermana era amada. Lo único que quería era ser libre. Queremos que se cambien las ordenanzas para que no vuelva a suceder. Independientemente de si no tienen hogar, siguen siendo personas y deben ser tratados igual que cualquier otra persona», detalló el hermano de Christine y citó NYP.