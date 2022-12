El lamentable caso ha tomado fuerza en la comunidad hispana ya que la familia no tiene fondos para poder despedir en un acto funerario a la mujer, por lo cual se han sumado para ayudar al hombre que ha quedado viudo y con dos pequeños hijos a quien educar y mantener por sí solo y con ayuda de sus familiares.

Pero Ryne no, ella recibió un certero balazo en la cabeza, proveniente, según la policía, de un auto en movimiento, sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad del responsable ni los motivos que hubo para que se hiciera el disparo que acabó son su vida apenas este martes en un hospital. Archivado como: Muere hispana balzo freeway

Muere hispana balazo freeway: TRAGEDIA EN LA FAMILIA

La familia está desecha, no pueden creer lo que sucedió y menos que hasta el momento no hay nadie que responda por este atroz crimen que ha sacudido a la comunidad, ya no saben por qué ocurrió el tiroteo ni si el objetivo era la mujer o solo fue de manera accidental que el impactó la bala en el cráneo.

Por su parte una amiga Alyssa Riemann, quien organiza la campaña de recolectar dinero a través de GoFundMe, dijo lo siguiente de manera textual al recordarla como una gran persona en vida: Rayne fue una gran amiga, abnegada, llena de vida y dedicó su amor a sus hijos y esposo”, comentó por Go Fundme.