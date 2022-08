Muere el hijo del periodista de NBC Richard Engel.

Perdió la lucha contra el síndrome de Rett.

Henry tenía apenas 6 añitos; Deja a sus padres destrozados.

Muere el hijo del periodista de NBC Richard Engel

Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, recientemente se dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento del hijo de Richard Engel, querido periodista de la cadena televisiva de NBC. Fue mediante el portal de The Sun que se dio a conocer el doloroso momento por el que pasa.

De acuerdo con el medio citado, fue el mismo periodista quien anunció la partida de su pequeño hijo de tan solo 6 añitos luego de que se enfrentara a una larga lucha contra el Síndrome de Rett, enfermedad que le fue diagnosticada al poco tiempo de haber nacido. Archivado como: Hijo Richard Engel.