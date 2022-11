Hasta el momento no se ha dado a conocer las posibles causas de su muerte, sin embargo deja devastados a sus familiares y conocidos “El alma más amable, dulce, amante de la familia y obsesionada con los deportes que jamás haya existido”, escribió Zimmer White, en sus redes sociales.

El capitán de la policía de Mendota Heights, Wayne Wegener, confirmó que los oficiales encontraron a un hombre fallecido después de responder a un control de bienestar el lunes por la tarde, en una casa cerca de la sede de los Vikings donde vivía Adam Zimmer. No había nada sospechoso en la muerte, dijo Wegener, y la investigación se entregó al médico forense para determinar la causa. Archivado como: Muere Adam Zimmer

Cabe recordar que Adam Zimmer estuvo trabajando de forma remota esta temporada como analista ofensivo para los Cincinnati Bengals, luego de ocho años con los Vikings bajo la dirección de su padre. Cuando Mike Zimmer fue despedido en enero, la mayoría de su personal también fue despedido, según la Agencia The Associated Press .

“No puedo creer que esté escribiendo esto”

Tras dar a conocer la noticia de la muerte del hijo del entrenador Mike Zimmer, su hermana se mostró devastada ante la sensible pérdida: “No puedo creer que esté escribiendo esto. Ayer perdí a mi hermano mayor. El alma más amable, dulce, amante de la familia y obsesionada con los deportes que jamás haya existido”, escribió Corri Zimmer en Instagram.

“Mi corazón está destrozado y me duele mucho. No sé cómo compaginar ser madre de gemelos de un año y el dolor de perder a mi hermano tan inesperadamente. Estoy tan perdido, estoy tan abrumado, estoy tan desconsolado”, agregó en el post donde le da el último adiós, según el portal New York Post. Archivado como: Muere Adam Zimmer