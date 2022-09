Muere Henry Silva, el legendario villano de Hollywood

Su última aparición en pantalla

El repertorio de películas que deja el actor Henry Silva es realmente amplio. Comenzó con papeles en “The Tall T” y “The Law and Jake Wade” antes de encarar los personajes principales de “Johnny Cool” en el año 1963 y “The Return of Mr. Moto” en el año 1965, apuntó el New York Post.

Continuó su carrera con participaciones en películas como “Sharky’s Machine”, “Above the Law”, “Dick Tracy”, “Ghost Dog: The Way of the Samurai” y “The Manchurian Candidate”. Apareció por última vez en pantalla en la nueva versión de “Ocean’s Eleven” de 2001 protagonizada por George Clooney, Julia Roberts, Matt Damon y Brad Pitt.