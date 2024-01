Fallece Harry Connick Sr., exfiscal de distrito de Nueva Orleans y padre de cantante y actor

Harry Connick Sr. fallece a los 97 años

Controversia por retención de pruebas durante su carrera

Legado musical y apoyo político birracial

Harry Connick Sr., quien fuera fiscal de distrito de Nueva Orleans durante tres décadas, falleció el jueves 25 de enero a los 97 años en su hogar de la misma ciudad.

La noticia fue confirmada por un obituario distribuido por el publicista de su hijo, el reconocido músico y actor Harry Connick Jr.

A pesar de que se confirmó la triste noticia de su partida, la causa de su muerte no ha sido revelada, de acuerdo a The Associated Press.

Connick se destacó al vencer al fiscal en ejercicio, Jim Garrison, en las elecciones de 1973, ganando la reelección cuatro veces.

Legado y controversia

Algo más que se destaca en su carrera fue que obtuvo un amplio respaldo birracial en una época en que el poder político de la ciudad se desplazaba hacia la comunidad afroamericana.

A pesar de su exitosa carrera, el legado de Connick se vio empañado por acusaciones de retención de pruebas que podrían haber beneficiado a los acusados.

Este tema adquirió relevancia con un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2011, relacionado con la exoneración de John Thompson.

Un prisionero que pasó 14 años en el corredor de la muerte de Luisiana por un crimen que no cometió.