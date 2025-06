Muere Harris Yulin, actor de ‘Scarface’ y ‘Ghostbusters II’, a los 88 años tras sufrir un paro cardíaco

De Scarface a Ghostbusters II: papeles memorables

Participó en películas emblemáticas como Night Moves (1975), Doc (1971), Clear and Present Danger (1994) y Training Day (2001), donde compartió escenas con Denzel Washington.

Su versatilidad le permitió moverse entre el drama político, la comedia negra, el thriller y la acción sin perder autenticidad.

En Rush Hour 2 (2001), Yulin tuvo una participación memorable junto a Jackie Chan y Chris Tucker en una saga que conquistó taquillas internacionales.

También formó parte del elenco de The Hurricane (1999), The Emperor’s Club (2002), My Soul to Take (2010) y The Place Beyond the Pines (2013), entre otras.