“Enterándome que hoy se nos adelantó “El señor de la combi”. Gracias por esas sonrisas que me causó viendo su video por primera vez. Hoy los ángeles van a escuchar “ahuevo y no por usted pinche vieja ridícula”, son algunos de los comentarios que han aparecido en redes sociales. Archivado como: Muere el señor de la combi

“A mí no me toque señora”

Su salto a la fama ocurrió en el año del 2014, donde Don Gustavo apareció en un video en YouTube donde comienza a pelear a palabras con una mujer que estaba en el vehículo. La mujer lo cusa al don de ir rozándole las piernas con su cuerpo, provocando la pelea de palabras entre ambos.

Unos años después del incidente en la Combi, Gustavo mencionó que en la grabación no se muestra todo lo que sucedió y revela lo que le respondió a la mujer: “A mí no me toque señora porque yo soy de Alvarado, Veracruz. “Yo por eso no vivo en Neza, yo vivo en Polanco” decía la señora, tachándolos de nacos a todos”, dijo el abuelito. Archivado como: Muere el señor de la combi. PARA VER EL VIDEO DE LA PELEA DA CLICK AQUÍ .