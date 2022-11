Se volvió famoso por su forma singular de tocar la guitarra y su comportamiento ‘salvaje’ sobre el escenario, y aunque él era zurdo, supo manejar la guitarra como diestro. Pero este año, tal vez no presentía ya su muerte pues en los premios Q, dijo lo siguiente: “Ahora, paso mi tiempo aceptando gradualmente la idea de que mi muerte no es inminente, que voy a seguir viviendo”. Archivado como: Muere guitarrista Wilko Johnson

A la par de su carrera musical, el artista debutó como actor en “Game of Thrones” como el verdugo mudo Per Ilyn Payne en las temporadas uno y dos de la serie de HBO. Fue allí que su fama subió como la espuma y era un ejemplo a seguir pues a su edad, seguía en la cúspide de su carrera en la televisión.

UN GRAN MÚSICO

El guitarrista es mejor conocido como el integrante de la banda británica Dr. Feelgood. Fue en el año de 1976, el álbum de la banda “Stupidity” llegó a ser el número uno en el Reino Unido, pero Johnson abandonó la banda un año después. De manera posterior se unió a Ian Drury and the Blockheads, además de lanzar su propia música, se adjudicó un álbum con Roger Daltrey de The Who en 2014.

En las redes alguien más escribió: “Esto es tan triste. ¡Qué guitarrista! ¡Y qué ser humano! Lo siguió desde sus días de Dr Feelgood en los años 70. Lo vi por última vez en 2016 jugando con el gran Norman Watt-Roy, entre otros. DEP Wilko. Y gracias por todo”, dijo un seguidor en la cuenta oficial del músico. Con información de NYP, NME, BBC News. Archivado como: Muere guitarrista Wilko Johnson