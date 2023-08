Fallece el guitarrista de The Band, Robbie Robertson

Es recordado por clásicos musicales como «The Weight,» «Up on Cripple Creek,» y «The Night They Drove Old Dixie Down,».

Fue un icono musical

The Band fueron teloneros de la estrella de rockabilly Ronnie Hawkins a inicios de la década de 1960, dando a conocer en distintos lugares,

Se presentaron en bares y foros alternativos, forjaron una profundidad y versatilidad que los abrió a prácticamente cualquier tipo de música.

El grupo contó con el baterista y cantante de Arkansas Levon Helm y otros tres canadienses: el bajista y cantautor Rick Danko, el teclista y cantautor Richard Manuel y el mago musical Garth Hudson.

Originalmente se llamaban The Hawks, pero terminaron como The Band, un título que sus fanáticos dirían que se ganaron, según la agencia The Associated Press.