Muere Anthony ‘Top’ Topham: ¿QUÉ DIJO EN UNA DE SUS ÚLTIMAS ENTREVISTAS?

Sobre su decisión de salir del grupo dijo en una entrevista: ‘Yo solo tenía 15 años entonces, tres o cuatro años más joven que el resto y de ninguna manera mis padres me dejarían salir cinco o seis noches a la semana a tocar música, aunque ya estaba trayendo a casa. el doble de lo que ganaba mi padre.

'Más tarde, no me arrepentí de irme porque se habían alejado de la música blues que me interesaba. Incluso si me hubiera quedado con ellos para volverme profesional, creo que me habría ido más tarde por las mismas razones por las que se fue Eric".