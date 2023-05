Muere Gordon Lightfoot: LO DESPIDEN

En las redes sociales varios famosos como el músico Eric Alper comentaron: “El ícono de la música canadiense Gordon Lightfoot murió a la edad de 84 años. Es uno de los más grandes cantautores que jamás haya existido como “If You Could Read My Mind”, “The Wreck of the Edmund Fitzgerald”, “Sundown” y alrededor de 100 más son clásicos fríos como la piedra, y lo extrañaremos”.

a su vez, el famoso escritor Stephen King también publicó sobre la muerte del famoso músico: “Gordon Lightfoot ha muerto. Era un gran compositor y un maravilloso intérprete. Sundown, será mejor que te cuides/si te atrapo arrastrándote por mis escaleras traseras”. Archivado como: Muere Gordon Lightfoot