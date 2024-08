Muere Gena Rowlands actriz de «The Notebook» a los 94 años

En 2015, recibió un Oscar honorífico por su contribución al cine. En la ceremonia, comentó: «¿Saben qué es lo maravilloso de ser actriz? No vives solo una vida. Vives muchas vidas».

Su personaje joven fue interpretado por Rachel McAdams. Rowlands también participó en ‘Unhook the Stars’ en 1996.

Un momento destacado de su carrera fue coprotagonizar con Bette Davis en la película para televisión ‘Strangers’ en 1979.

Entre sus otras películas se encuentran ‘Lonely Are the Brave’ con Kirk Douglas, ‘The Spiral Road’ con Rock Hudson, ‘A Child Is Waiting’ con Burt Lancaster y Judy Garland.

Así como ‘Two Minute Warning’ con Charlton Heston, ‘Tempest’ con Cassavetes y Molly Ringwald en su debut en pantalla, y ‘Light of Day’ de Paul Schrader.

La carrera de Gena Rowlands ha sido una inspiración para generaciones de actores y cineastas, apuntó ‘The Associated Press‘ y ‘CNN‘.