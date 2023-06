«Fue conocido por su humor irónico y sutil y sus hábiles juegos de palabras, Harnick murió mientras dormía el viernes en la ciudad de Nueva York por causas naturales», dijo Sean Katz, el publicista de Harnick y citó The Associated Press. Tras darse a conocer su muerte, llegaron condolencias de los tristes hechos.

Los artistas de Broadway presentaron sus respetos en las redes sociales con “Schmigadoon!”, el escritor Paul lo llamó “uno de los mejores letristas de teatro musical de todos los tiempos”, señaló The Associated Press. Tras la pérdida del compositor, en plataformas destacaron su amplia trayectoria.

El ganador del premio Tony y Grammy, se hizo famoso junto con el compositor Jerry Bock, formó los principales dúos de compositores de teatro musical de las décadas de 1950 y 1960 con espectáculos como “Fiddler on the Roof”, “Fiorello!”, y “El manzano”, es recordado por parte de los personajes del mundo del Teatro con grato cariño.

De acuerdo con The Associated Press, Bock y Harnick alcanzaron el éxito por primera vez con la música y la letra de «Fiorello!», que les valió a cada uno un Tony y un premio Pulitzer en 1960. Además, Harnick fue nominado a los Tony en 1967 por «The Apple Tree», en 1971 por “The Rothschilds” y en 1994 por “Cyrano — The Musical”. Pero su obra maestra fue «El violinista en el tejado».

Muere Sheldon Harnick: ¿Cómo inició su carrera?

Harnick nació y se crio en Chicago y obtuvo una licenciatura en música de la Escuela de Música de la Universidad Northwestern después de servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Formado en el violín, decidió probar suerte como compositor en Nueva York. Sus primeras canciones incluyeron «The Ballad of the Shape of Things», según detalló AP.

Él y su esposa, la artista Margery Gray Harnick, tuvieron dos hijos, Beth y Matthew, y cuatro nietos. Harnick tuvo un matrimonio anterior con la actriz Elaine May. Fue miembro durante mucho tiempo del Gremio de Dramaturgos y del Gremio de Compositores, de acuerdo con The Associated Press. Archivado como: Muere Sheldon Harnick