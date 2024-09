Muere Gabriel The Gun González, trompetista original de No Doubt.

Falleció en un accidente en la carretera.

Aquí los detalles.

El mundo de la música se encuentra de luto tras la trágica muerte de Gabriel The Gun González, trompetista original de la emblemática banda No Doubt, quien falleció a los 57 años en un accidente de motocicleta en Hermosa Beach, California. La noticia fue confirmada por la revista SPIN.

González fue una figura clave en los inicios de No Doubt, donde conoció a Gwen Stefani y su hermano Eric mientras estaban en la escuela.

Juntos, comenzaron a crear música, formando eventualmente la banda que se hizo famosa en la década de los 90.

A lo largo de su carrera con No Doubt, González coescribió temas como «Total Hate 95» y también fue reconocido en el álbum debut homónimo de 1992 con la canción «Paulina».

La noticia de su fallecimiento ha provocado una ola de condolencias en redes sociales, donde amigos, familiares y fanáticos han expresado su dolor.

«RIP Gabriel. Te conocí solo una vez y supe que eras un ser humano genuino y bueno», escribió un seguidor. Otro usuario recordó su carácter accesible y las historias que compartió.

Fuera de No Doubt, González dejó su huella en la escena del ska, participando en proyectos musicales y colaborando con bandas como The Untouchables, Kingston A Go-Go, Save Ferris y The Skeletones.

