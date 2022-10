Hasta el momento no han revelado los motivos de su fallecimiento, sin embargo ha sido una terrible pérdida tanto para sus familiares, conocidos y seguidores que lo vieron brillar en el terreno de juego. Logró convertirse en una figura internacional, destacando en sus clubes que militó en España.

Muere futbolista Pepe Ravelo. El mundo del fútbol se ha vestido de luto, por el sensible fallecimiento de un ex futbolista que marcó historia en España , a pesar de ser de origen sudamericano, sus momentos gloria los vivió en Europa. Ahora, cientos de aficionados lo despiden en las redes sociales con emotivos mensajes en su honor.

A través de las redes sociales algunos equipos compartieron sus condolencias por la sensible pérdida del ex futbolista venezolano que destacó en España. “Desde la familia del At #ManchaReal trasladamos nuestro más sentido pésame a toda la familia de @XerezDFC por el fallecimiento de Pepe Ravelo, leyenda del xerecismo”, escribió el Atlético Mancha Real en Twitter.

De igual manera, la Presidenta del PSOE de Cádiz, Mamen Sánchez lamentó lo sucedido: “Lamento profundamente el fallecimiento de Pepe Ravelo, hijo adoptivo de la ciudad y gran futbolista que contribuyó a la historia del fútbol de nuestra ciudad. Todo mi cariño a sus familiares, amigos y aficionados. DEP”. Archivado como: Muere futbolista Pepe Ravelo